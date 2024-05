Le Palais provincial de Liège s'ouvre au grand public dès samedi

Le Palais des Princes-Evêques, niché au cœur de la Cité ardente, sur la place Saint-Lambert, est un édifice chargé d'histoire et un haut lieu du patrimoine. Il abrite les services de la Province de Liège et de son gouverneur ainsi que la cour d'assises de Liège. Ces affectations rendent difficile l'accès au grand public, pourtant demandeur. La Province a donc souhaité rendre le Palais provincial davantage accessible afin d'en faire "un lieu de vie accueillant, moderne et animé de rencontres et de découvertes."

Cette volonté s'exprime à travers le projet "Votre Palais" qui connaitra son coup d'envoi samedi avec un événement intitulé "La 1ère nuit au Palais provincial de Liège". À cette occasion, le bâtiment sera accessible gratuitement de 16h00 à minuit. Diverses activités seront proposées, notamment des spectacles de marionnettes, des concerts et des séances de croquis. Trois visites guidées du palais seront organisées à 18h00, 20h00 et 23h00.