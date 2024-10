Le périphérique parisien passe progressivement à 50 km/h sur fond de polémique

Partager:

Thomas SAMSON La vitesse maximale a commencé à passer à 50 km/h mardi sur le périphérique parisien, l'un des axes les plus fréquentés de France, une décision prise de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo au nom de la santé et de la sécurité routière, mais vivement contestée par la droite qui dénonce une mesure "socialement injuste". Les premiers panneaux mettant fin à la limitation des 70 km/h, en vigueur depuis dix ans, ont commencé à être posés dans la nuit sur un premier tronçon au niveau de la porte d'Ivry (sud), ont constaté des journalistes de l'AFP. Le passage à 50 km/h sera généralisé à l'ensemble de l'anneau de 35 km le 10 octobre, une fois les 160 panneaux changés.

Objectif avancé par la mairie de Paris, propriétaire de la voie: diminuer les nuisances pour les 550.000 riverains de part et d'autre de l'autoroute urbaine. "Lorsque vous diminuez la vitesse, vous diminuez le bruit pour l'ensemble des personnes qui habitent à proximité de ce périphérique. On va leur donner plus de qualité de vie et surtout plus de qualité de nuit. Le droit au sommeil, c'est extrêmement important", a déclaré à la presse David Belliard, adjoint écologiste de la maire chargé des transports, depuis la porte d'Ivry. Thomas SAMSON L'observatoire du bruit en Ile-de-France, Bruitparif, s'attend à un gain de 2 à 3 décibels "non négligeable" pour les personnes exposées à des nuisances au-delà des valeurs réglementaires.

La baisse de vitesse vise aussi à réduire les accidents graves sur un axe accueillant plus d'un million de déplacements quotidiens, fait valoir la mairie. L'effet bénéfique sur la pollution de l'air, lui, est plus discuté même si certains experts tablent sur la limitation des phases d'accélération et de freinage ("stop and go") pour diminuer les poussières de freinage émettrices de particules fines toxiques. Avec une vitesse moyenne en journée estimée à 37 km/h, la nouvelle limitation ne devrait avoir d'impact majeur qu'aux horaires décalés.