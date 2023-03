Le PS demande l'audition du patronat de Delhaize

La proposition de loi, déposée par Ahmed Laaouej et Chanelle Bonaventure, comprend deux volets. Le premier vise à redéfinir les concepts d'"unité d'exploitation" et de "franchise". Selon le texte, une présomption d'"unité d'exploitation" ne pourrait être réfutée que moyennant la preuve qu'il n'existe pas de relation de franchise. Le deuxième volet de la proposition de loi concerne la représentation syndicale au sein de ces franchises.

Jeudi à la Chambre, le ton est monté entre la gauche et la droite. "On ne doit pas aggraver les conflits dans ce parlement. On ne peut faire des lois qui ne portent pas sur le personnel mais sur le pouvoir des syndicats. Ce sont les intérêts des travailleurs et des consommateurs qui priment. Ceux des syndicats qui veulent les contrôler collectivement ne sont pas à nos yeux les plus importants dans ce conflit", a dit le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert.