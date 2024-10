Les députés écologistes veulent une taxe exceptionnelle des entreprises pétro-gazières

Les députés du groupe Écologiste et Social ont plaidé jeudi pour une taxation sur trois ans des "superprofits" des entreprises pétro-gazières, qui "doivent payer" les conséquences de la crise climatique, selon la cheffe du groupe Cyrielle Chatelain.

"C'est un impératif économique, mais c'est aussi un impératif moral", a-t-elle encore défendu, en présentant une proposition de loi visant à taxer les superprofits de certaines entreprises sur les exercices 2024, 2025 et 2026.

"Il ne serait pas acceptable que les actionnaires de TotalEnergies continuent à dégager des revenus exorbitants de leurs actions, alors qu'on va demander 40 milliards d'euros d'efforts au grand public", a-t-elle fait valoir.

Pour améliorer le rendement, elle propose d'augmenter le taux (à 66% au lieu de 33%) et surtout d'impliquer davantage d'entreprises, notamment celles qui font de "l'achat et la revente de produits pétroliers".

Les entreprises concernées seraient toutes celles exerçant une activité en France et dont le chiffre d'affaires provient pour 75% au moins de l'extraction du pétrole ou du charbon, du raffinage ou de la cokéfaction, du stockage et de la vente de pétrole et de l'extraction ou de la vente de gaz naturel.