Les livraisons d'Airbus remontent en avril

Egalement en cause, la part croissante d'A321 à livrer, dont les aménagements peuvent être bien plus variés que les A320 et donc plus à risque de se retrouver dans un goulot d'étranglement.

Sur les quatre premiers mois, 83 livraisons étaient des A321neo. La famille des A320neo représente 61 avions.

Airbus a par ailleurs enregistré 5 nouvelles commandes en avril pour atteindre un solde de 144 commandes, une fois déduites les annulations et conversions.