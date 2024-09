Les Red Bears remportent sept médailles d'excellence aux WorldSkills à Lyon

Les jeunes Red Bears ont su s'illustrer par la qualité de leur savoir-faire et par leur passion lors des WorldSkills, qui se déroulaient à Lyon, dans le centre-est de la France, de mercredi à samedi. Pas de podium pour l'équipe belge, mais sept médailles d'excellence remportées dans cinq disciplines dimanche, à l'issue de la 47e édition de ce championnat des métiers techniques et technologiques.

Le secteur "Technologie de fabrication et ingénierie" a ouvert le bal. Julien Halleux et Logan Hendryckx, qui concouraient ensemble dans la catégorie "industrie 4.0", ont été les premiers Belges à recevoir une médaille d'excellence.

Ces médailles récompensent des concurrents et concurrentes qui ont démontré un haut niveau de compétence et de performance dans leurs domaines respectifs et ont atteint plus de 700 points sur 800.

Le duo formé par Louis Heyeres et Benjamin Onkelinx a ensuite été récompensé dans la catégorie "intégration robotique". Maarten de Boey a, lui, été félicité pour ses talents en soudage.

Dans le secteur "Arts créatifs et mode", Demian Demeuse a été récompensé pour la beauté de ses compositions florales, prenant sa revanche sur les EuroSkills de Gdansk, desquels il était revenu bredouille.