Les rivaux Attal, Darmanin et Borne désormais unis contre Barnier

Bertrand GUAY

Alliance de circonstance ou attelage durable ? Les macronistes Gabriel Attal, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne affichent leur unité face à Michel Barnier pour peser dans le futur gouvernement, mettant provisoirement de côté leurs divergences et leurs ambitions, notamment pour la direction du parti Renaissance.

"Quand on a un ennemi commun ça soude", résume une ancienne ministre.

En l'occurrence, Gabriel Attal, précédesseur de M. Barnier devenu chef de file des députés EPR (Ensemble pour la République), Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur sortant, et Elisabeth Borne, ex Première ministre, devaient conduire une délégation du groupe macroniste à Matignon mercredi matin pour parler impôts et budget avec le Premier ministre.