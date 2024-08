Les taxis volants autorisés à effectuer des vols d'essai pendant les JO

Volocopter, le fabricant allemand de taxis volants, a reçu l'autorisation tant attendue d'opérer des vols d'essai au-dessus de Paris, peu avant la clôture des Jeux olympiques. Ces vols, utilisant l'appareil électrique à décollage et atterrissage verticaux de la société, sont prévus à partir de jeudi.

L'incertitude planait encore au début des JO quant à la concrétisation du projet porté par Volocopter et Aéroports de Paris (ADP). La décision, entre les mains de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) française et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), a abouti à un compromis: des vols d'essai en lieu et place du service commercial initialement envisagé, la certification de type par l'AESA étant toujours en cours.

En effet, le projet initial visait à lancer un service commercial de taxis aériens pendant les Jeux. Cependant, l'absence de certification de type de l'AESA a contraint les partenaires à revoir leurs plans. Les vols autorisés se limiteront donc à des essais.