Logements bouilloires: plus de la moitié des Français ont eu trop chaud chez eux en 2023, selon un rapport

Face à des vagues de chaleur plus intenses, fréquentes et longues, "de plus en plus de personnes subissent l'inadaptation, voire l'inhabitabilité de leur logement plusieurs mois par an", soulignent les auteurs. Avec des conséquences parfois mortelles, le nombre de décès liés à la chaleur de l'été 2023 étant ainsi évalué à 5.000, dont 75% chez les 75 ans et plus.

En cause notamment, des murs mal isolés et des logements mal ventilés, mais aussi l'absence d’espaces extérieurs ou de volets.

"Au-delà de l’euphémisme du +confort d’été+, c’est l’habitabilité des logements et leur capacité à protéger leurs habitants (...) qu’il est urgent de prendre en compte", alerte Christophe Robert, délégué général de la FAP.