Lors d'un banal contrôle, des douaniers découvrent 100.230 euros cachés dans... des chaussettes

Drôle de surprise en France. Lors d'un contrôle de douaniers, les forces de l'ordre ont fait une découverte surprenante : plus de 100.000 euros cachés dans des chausettes.

Vers 21H00 samedi, les douaniers de Fréjus choisissent au hasard un véhicule immatriculé en France pour le contrôler au péage du Capitou, sur l'A8 entre Aix-en-Provence et Nice, rapportent les douanes dans un communiqué mercredi.

Des chaussettes qui valent de l'or: les douaniers ont découvert samedi soir dans un véhicule contrôlé à un péage du Var plus de 100.000 euros cachés dans des paires de chaussettes, argent a priori lié au trafic de stupéfiants.

Derrière le siège du conducteur, ils découvrent un sac à dos sous une couverture. Et dans le sac, 100.230 euros divisés "en neuf liasses de coupures de 50, 20 et 10 euros, dissimulées dans des chaussettes".

À lire aussi "Il y a une augmentation de la consommation de la kétamine dans notre pays", constatent les douanes belges

Le chien anti-stupéfiant marque alors un "net intérêt", un "indice, parmi d'autres" permettant de "rattacher la somme découverte à un trafic de stupéfiants", poursuit la douane.

Le chauffeur a été jugé en comparution immédiate lundi à Draguignan et condamné à un an de prison dont deux mois fermes pour blanchiment. Il devra également s'acquitter d'une amende douanière du montant de la somme saisie et son véhicule a été confisqué.