Lucie Castets, les convictions très marquées d'une énarque de gauche

Elle a écarté toute coalition entre la gauche et le camp présidentiel, en raison de "désaccords profonds" avec la politique macroniste, notamment sur la fiscalité ou les services publics.

Cette femme aux yeux bleus et au phrasé rapide a immédiatement donné des gages de sa fidélité au Nouveau Front populaire, qui a fini par s'accorder sur son profil après 16 jours de tensions.

"Prête" pour Matignon, elle n'a pas hésité à dénoncer "l'inconséquence" d'Emmanuel Macron qui a balayé mardi soir sa candidature, l'invitant à "prendre ses responsabilités" et à la nommer.

Cette figure de la société civile, en couple avec un enfant, qui pratique de nombreux sports, dont la course à pied et le foot, a affirmé à l'AFP être une candidate "crédible et sérieuse" pour Matignon. Tout en précisant avoir accepté la proposition "en toute humilité mais avec beaucoup de convictions".

Elle a notamment affiché parmi ses premières priorités l'"abrogation de la réforme des retraites" d'Emmanuel Macron, une "grande réforme fiscale pour que chacun paie sa juste part", une "amélioration du pouvoir d'achat", ainsi que la "fin de la régression des services publics".

La nouvelle recrue du NFP est une des figures de proue du collectif d'agents publics "Nos services publics". Elle a présenté début 2024 un rapport dénonçant l'écart croissant entre les moyens des services publics et les besoins.