Macron endosse ses habits de président "en retrait"

Il y a une "volonté de changement et d'alternance", assure-t-on, même si beaucoup s'interrogent sur la capacité du chef de l'Etat à prendre du recul et à ne plus empiéter sur le gouvernement après sept ans d'hyperprésidence.

Il est arrivé seul sur le site qui représente un investissement de 500 millions d'euros de Sanofi et de l'Etat.

Aucun ministre ne l'accompagnait alors que Michel Barnier poursuit ses consultations pour tenter de trouver une majorité la plus stable possible et former un gouvernement.

- "Ambition" et "constance" -

Cette "usine du futur", présentée comme unique au monde, va permettre de produire jusqu’à quatre vaccins simultanément et de reconfigurer les lignes de production en quelques semaines pour en fabriquer d'autres en cas de besoin.

Traditionnellement, de telles usines disposent de bâtiments dédiés à une technologie ou un produit et tout changement nécessite "plusieurs mois voire plusieurs années", a relevé le groupe.