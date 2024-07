Macron reçoit vendredi le président israélien

Le président français Emmanuel Macron recevra vendredi son homologue israélien Isaac Herzog dans le cadre de ses entretiens en marge des JO, et lui réitérera à la fois l'engagement à "assurer la sécurité des athlètes" israéliens et sa demande d'un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza.

Les deux dirigeants doivent se voir à 12h00 à l'Élysée, avant une réception prévue dans l'après-midi pour plus de 80 chefs d'État et de gouvernement qui iront ensuite à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine.

"Face au bilan humain insupportable parmi la population civile de Gaza et à la situation humanitaire insoutenable, le président de la République appellera à conclure sans plus de délai un cessez-le-feu immédiat et durable pour permettre la libération de tous les otages" du Hamas, "dont celle de nos deux compatriotes, ainsi que l'acheminement massif de l'aide médicale et humanitaire", selon le communiqué.

"Les deux dirigeants discuteront également de la recherche d'une solution politique au conflit sur la base des deux États afin de garantir la paix et la sécurité de tous dans la région", a ajouté la présidence française.

Également vendredi, à 11h00, Emmanuel Macron recevra son homologue argentin Javier Milei pour un premier "entretien de travail" avec le dirigeant ultralibéral, qui a multiplié les accrochages diplomatiques depuis son élection.