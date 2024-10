Macron veut que la Francophonie soit un "espace d'influence diplomatique"

Le président français Emmanuel Macron a assuré vendredi que la Francophonie était un" espace d'influence" et plaidé pour que ses membres portent "ensemble une diplomatie" qui défende partout la "souveraineté et l'intégrité territoriale", "sans doubles standards", de l'Ukraine au Liban.

XIXe sommet de la Francophonie: photo de groupe des responsables politiques"Elle est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté et l'intégrité territoriale partout à travers la planète", a-t-il dit devant des dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement, de l'Afrique à l'IndoPacifique.

Emmanuel Macron a aussi appelé à "bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens", pour "mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne, les discours de haine, racistes, antisémites".

Les pays membres de l'OIF ont lancé "l'Appel de Villers-Cotterêts" invitant les grands acteurs du numérique à "bâtir un espace plus sûr et plus divers et à lutter contre tous ces discours de haine".