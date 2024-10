"Malvoyant mais pas invisible", la campagne pour changer le regard sur le handicap visuel

Alors que la malvoyance touche une personne sur 100 en Belgique, les personnes malvoyantes sont "trop souvent invisibilisées, voire 'ignorées' par les passants, les commerçants, dans les espaces publics, au travail et dans d'autres situations quotidiennes", explique le porte-parole d'Eqla, Rafal Naczyk.

Pour sensibiliser le grand public aux réalités du handicap visuel, l'association lance donc une campagne. Au cœur de celle-ci, on retrouve un spot vidéo en caméra cachée mettant en scène un chien guide qui prend la parole avec la voix de son maître malvoyant, révélant les réactions des passants. Des affiches et des visuels seront également affichés dans les galeries Woluwe Shopping Center à Bruxelles et Les Bastions à Tournai. La campagne sera aussi déployée sur le site web çanousregarde.be et sur les réseaux sociaux.