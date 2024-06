Marche des fiertés LGBTQ+: des milliers de personnes à Paris contre la transphobie

Ce dernier mot est d'ailleurs inscrit sur la banderole en tête de cortège alors que les organisateurs de cette édition 2024 entendent dénoncer une offensive transphobe.

"La pride, c'est la fête, mais avant la fête c'est l'émeute, la colère, dans un contexte social et politique très grave", a lancé Mimi, coprésidente de l'association de soutien aux personnes trans Acceptess-T.

Lily et Noah, deux sœurs de 16 et 20 ans sont venues de Normandie (nord de la France) et préfèrent rester anonymes car leur mère est inquiète: "Dans notre petite ville, s'afficher lesbienne, c'est difficile. Ici, on se sent entourées et en sécurité. C'est notre première marche, on veut revendiquer nos droits qui sont menacés".