Matignon: toujours pas de fumée blanche, Xavier Bertrand revient dans la course

Thomas SAMSON A chaque jour son rebondissement: après les pistes Bernard Cazeneuve, puis Thierry Beaudet, Emmanuel Macron testait de nouveau mardi l'option Xavier Bertrand pour Matignon, toujours à la recherche d'un Premier ministre capable d'éviter la censure à l'Assemblée nationale. Le chef de l'Etat a échangé mardi matin avec les leaders de la droite Gérard Larcher, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, qui ont assuré qu'ils ne s'opposeraient pas à une nomination du président Les Républicains (LR) de la région Hauts-de-France à Matignon.

A deux conditions toutefois: que M. Macron "fasse un tour de piste pour s'assurer que (cette) nomination n'ait pas une majorité de censure contre elle" et qu'il "reprenne le pacte législatif présenté par LR", ont indiqué des sources au sein du parti. Du côté de l'Elysée, on confirme ces entretiens en ajoutant que le président de la République continue "à tester les hypothèses Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve", après les avoir reçus lundi à tour de rôle, mais aussi que de nouveaux échanges avec "les autres groupes politiques et partis" sont prévus dans la journée. L'espoir d'un dénouement semblait donc s'éloigner encore un peu, alors que la crise politique dure depuis bientôt deux mois. Après avoir balayé le 26 août l'option Lucie Castets, candidate proposée par le Nouveau Front populaire (NFP), puis vu s'éloigner la perspective de rallier les Républicains dans une coalition, le choix s'est resserré sur MM. Cazeneuve et Bertrand, deux personnalités politiques expérimentées, l'un venu de la gauche, l'autre de la droite.

- Beaudet s'éloigne - Mais c'est un troisième nom, plus inattendu car inconnu du grand public, qui a émergé lundi comme possible Premier ministre: celui de Thierry Beaudet, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), un profil issu de la société civile, avec une sensibilité plutôt orientée à gauche. Reçu jeudi et dimanche à l'Elysée, cet instituteur de formation, qui a fait sa carrière dans le secteur mutualiste et qui a supervisé la Convention citoyenne sur la fin de vie a d'abord fait figure d'"option très sérieuse", avant que "l'hypothèse semble s'éloigner", selon un proche de M. Macron. Il faut dire que l'idée, accueillie avec une certaine bienveillance par les partenaires sociaux, a suscité beaucoup moins d'enthousiasme au sein de la classe politique.