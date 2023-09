MMA: Ciryl Gane rebondit, Manon Fiorot frappe fort à l'UFC Paris

Six mois après une défaite qui avait fait naître des doutes, Ciryl Gane s'est relancé en s'imposant avec la manière contre le Moldave Serghei Spivac, samedi à Paris, où Manon Fiorot s'est rapprochée d'un combat pour une ceinture UFC.

Avec le soutien du bouillant public parisien, totalement acquis à la cause des neuf Français au programme de la soirée "UFC Paris", Gane, plus vif et plus puissant que son adversaire, s'est imposé par KO au cours du deuxième round.