Mobilisation indépendantiste pour marquer les trois mois de contestation

Cette journée d'action marquée par des barrages filtrants ou des marches a été décidée par la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), mouvement à l'origine de la mobilisation, et est amenée à être reconduite les 13 de chaque mois comme "date de commémoration" du "départ de la révolte".

A Poya, à la frontière entre provinces Nord et Sud, Gilles Nahiet, t-shirt et casquette aux couleurs de la CCAT, saluait les automobilistes depuis le bord de la route. Le responsable de la CCAT de Koné, commune situé quelques kilomètres plus au nord, est présent quasiment tous les jours depuis trois mois.