Mort du petit Emile: les parents ont adressé une lettre à la dame qui a découvert le crâne de l'enfant

Après les obsèques de leur fils, Marie et Colomban Soleil ont écrit une lettre émouvante à Sadia, la randonneuse qui a découvert le crâne d’Émile.

Cinq jours après les funérailles d’Émile, ses parents ont tenu à remercier Sadia, la femme qui a retrouvé le crâne de leur enfant lors d’une randonnée au Vernet. Par l’intermédiaire de leur avocat, Me Jérôme Triomphe, ils lui ont adressé une lettre poignante, dévoilée par nos confrères français BFMTV.

"C’est à vous qu’ils doivent de pouvoir faire le deuil de leur petit garçon et d’avoir pu l’inhumer. Ils vous en sont infiniment reconnaissants et ne vous remercieront jamais assez", écrit leur avocat. Il souligne également combien Marie et Colomban Soleil ont été touchés par les propos de Sadia dans la presse, évoquant le lien particulier qu’elle ressent désormais avec le petit.