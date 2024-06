Namibie: la Haute cour invalide une loi criminalisant les relations homosexuelles

"Le délit de sodomie est déclaré anticonstitutionnel et invalide", a souligné la Haute cour de la capitale namibienne Windhoek dans son jugement. Elle a aussi jugé contraire à la Constitution "les délits de sexe contre nature". Elle avait été saisie par un militant namibien LGBTQ+.

La loi héritée de la période coloniale criminalisant les relations homosexuelles en Namibie a été invalidée vendredi par la Haute Cour de ce pays d'Afrique australe, une décision saluée par la communauté LGBTQ+ confrontée depuis un an à des marques d'intolérance croissante selon les ONG.

"Grâce à cette décision, je ne me sens plus traité comme un criminel dans mon propre pays, simplement à cause de qui je suis", s'est réjoui le plaignant Friedel Dausab, dans un communiqué de l'association Human Dignity Trust qui soutenait l'action en justice.

"C'est un jour magnifique pour notre démocratie, notre pays et notre Constitution", a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

Il demandait l'annulation de toutes les condamnations antérieures prononcées en vertu de ces lois, rapportait Amnesty International dans un communiqué mercredi, estimant que "la Namibie connaît un fort recul anti-LGBTI depuis un an, principalement sous l'impulsion de croyances et de leaders religieux".