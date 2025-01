"On n'imagine pas se faire mitrailler pour ça": 10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, Pierre Kroll juge la rigolade "dangereuse"

En 2014, douze personnes ont perdu la vie dans l'attaque menée par les frères Kouachi contre l'hebdomadaire satirique, cible de menaces djihadistes depuis la publication de caricatures du prophète Mahomet en 2006. Parmi elles, huit membres de la rédaction: les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychiatre et psychanalyste Elsa Cayat, l'économiste Bernard Maris et le correcteur Mustapha Ourrad.

Dix ans plus tard, le caricaturiste belge Pierre Kroll s'en souvient encore : "Dans mon métier, évidement c’est un événement majeur. J’étais dans ma voiture, je reçois un coup de fil d’un journaliste d’RTL, c’est pas par la radio que je l’ai appris, c’est un journaliste d’RTL qui me dit : 'Il se passe quelque chose à Charlie Hebdo, il y a des morts, il y a un attentat'", se rappelle-t-il. "Y'a des morts?", demande-t-il. "Cabu, Wolinski...", répond le journaliste. "Je connais ces gens", se dit Pierre Kroll.