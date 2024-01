Notre-Dame de Paris: la restauration de la charpente du choeur est terminée

"C'est une petite chose mais symboliquement forte", a salué Philippe Jost, président de l'établissement public chargé du chantier de reconstruction. "On a mis de côté une branche du plus bel arbre, on l'a montée sur le toit" et elle "protège" le bâtiment, a indiqué M. Jost devant les charpentiers rassemblés pour cet événement, qui représente traditionnellement la fin d'un chantier.

Hasard du calendrier, la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati avait cité plus tôt, au moment de sa prise de fonction, la réouverture de la cathédrale, prévue le 8 décembre, parmi ses priorités.