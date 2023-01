Olivier Faure tente de recoller les morceaux du PS et reçoit son rival

Un dialogue fragile s'esquisse au milieu du chaos qui fait vaciller le PS depuis son élection interne: Olivier Faure, qui revendique sa reconduction à la tête du Parti socialiste, s'est entretenu lundi avec son rival Nicolas Mayer-Rossignol, qui continue de contester le résultat.

Alors qu'un congrès à Marseille doit entériner en fin de semaine les résultats du vote militant du 19 janvier, le premier secrétaire sortant a convié à 14H00 au siège du parti le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, ainsi qu'Hélène Geoffroy, qui n'avait pu se maintenir au second tour et avait appelé à soutenir l'élu normand.

L'un et l'autre contestaient, à leur arrivée à Ivry, que le parti de François Mitterrand, Lionel Jospin et François Hollande ait aujourd'hui un chef élu, après un scrutin marqué par des accusations multiples de fraude de part et d'autre.

En sortant, après deux heures et demie d'une réunion qualifiée de "sérieuse", tous deux ont dit espérer trouver un accord d'ici au congrès de Marseille.

Disant vouloir mettre fin à "un feuilleton affligeant", Olivier Faure a indiqué avoir proposé à Nicolas-Mayer Rossignol et Hélène Geoffroy une "direction collégiale" mais pas "trois ou quatre premiers secrétaires" comme eux le souhaiteraient sous la forme d'un "directoire". - "Egalité de responsabilité" -

Les deux hommes ont aussi indiqué que le premier secrétaire avait proposé à M. Mayer-Rossignol la tête de liste aux européennes de 2024, refusée par ce dernier. Les trois participants doivent se revoir avant le congrès après avoir consulté leurs soutiens. "J’ai bon espoir que chacun revienne à la raison et à quelque chose de positif et de collectif", a déclaré M. Mayer-Rossignol. Un nouveau décompte dimanche a donné 51,09% des voix au sortant contre 48,91% à son rival. Mais Nicolas Mayer-Rossignol réclame la poursuite du recomptage et dénonce des "fraudes dignes d'un autre temps", ce que dément Olivier Faure. "Mon sujet, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Quel que soit le score final, 49, 50, 51... ce qu’on voit c'est que le PS est (...) coupé en deux, donc il faut arriver à le rassembler", a poursuivi M. Mayer-Rossignol jeudi soir sur franceinfo, demandant une "direction collégiale à égalité de responsabilité". L'ex-président socialiste François Hollande a lui jugé que "lorsqu’il y a contestation, il faut recommencer l’élection", lors d'un entretien à France 3 Pays de la Loire.