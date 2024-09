Paralympiques: le Français Jules Ribstein remporte un titre en triathlon

Jules Ribstein, 37 ans, a bouclé l'épreuve en 1 heure 05 minutes 47 secondes, avec près de deux minutes d'avance sur ses adversaires américains, Mohamed Lahna et Mark Barr, deuxième et troisième.

"Cela fait tellement d'années que je pense à ce moment et que je fais tout pour ce moment, donc j'ai encore du mal à réaliser", a-t-il commenté auprès de journalistes peu après avoir franchi la ligne d'arrivée.

"Je suis super content..., je suis relâché aussi, parce que la tension était à son comble depuis des mois, des semaines et ces quelques derniers jours", a-t-il ajouté.

Comme pour les Jeux olympiques, le para-triathlon comportait une partie natation dans la Seine, suivie de cyclisme et de course à pied dans les rues de Paris. Les épreuves, qui ont été décalées d'une journée à cause de la mauvaise qualité de la Seine, ont toutes lieu ce lundi.