Pour Larcher, il y a "nécessité" de refaire une loi sur l'immigration

Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a estimé jeudi qu'il y avait "nécessité" à "reprendre le texte" sur l'immigration voté en 2023 et largement censuré par le Conseil constitutionnel.

"Il faut une loi complétée car nous avons déjà voté une loi sur l'immigration, elle a été censurée essentiellement pour des motifs de forme et donc reprendre le texte, c'est une nécessité parce qu'il nous faut une politique de régulation des flux migratoires qui soit complète et qui nous donne les outils pour agir", a déclaré le responsable politique sur Europe 1 et Cnews.