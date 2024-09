Prisons: 78.969 détenus en France au 1er septembre, nouveau record

Au 1er septembre, 3.609 détenus étaient contraints de dormir sur un matelas posé au sol, contre 2.361 un an plus tôt, et les prisons françaises comptaient 62.014 places opérationnelles.

La densité carcérale globale s'établit à 127,3% mais dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement et donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines, elle atteint 153,6%. Elle atteint ou dépasse même les 200% dans 17 établissements ou quartiers.

Parmi les personnes incarcérées, 20.563 sont des prévenus, en détention dans l'attente de leur jugement définitif.

Au total, 94.906 personnes étaient placées sous écrou au 1er septembre. Parmi elles, on compte 15.937 personnes non détenues faisant l'objet d'un placement sous bracelet électronique ou d'un placement à l'extérieur.