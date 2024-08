Signé Giltay: après la trêve olympique, Emmanuel Macron prend son temps pour nommer un Premier ministre

Le problème, c'est que chacun définit un programme et qu'il entend l'appliquer, comme la gauche qui dit "notre programme, rien que notre programme, mais tout notre programme". Or, la constitution d'un gouvernement de coalition impose une négociation, des sacrifices, des compromis.

Emmanuel Macron a fait savoir qu'il laisserait une grande marge de manœuvre au Premier ministre, se réservant la défense et les affaires étrangères, comme l'avait fait François Mitterrand lors de la première cohabitation avec Jacques Chirac en 1986. Reste à savoir qui il désignera. En France, il n'y a pas, comme en Belgique, d'informateurs qui déblaient le terrain et font régulièrement un rapport au chef de l'État. Les négociations sont plus informelles, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas.

À ce jeu-là, la droite et le centre semblent mieux placés. C'est l'ambition d'Emmanuel Macron qui verrait bien une alliance qui irait de la gauche modérée à la droite républicaine. En clair, les socialistes hollandistes et les libéraux sarkozistes autour du parti macroniste. Sous l'Empire romain, on appelait ça un "triumvirat". Ça marchait. Un certain temps.