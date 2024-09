Suite aux accusations contre l'Abbé Pierre, plusieurs rues et écoles de France vont changer de nom

La Ville de Nancy a annoncé lundi le prochain retrait d'une plaque commémorative posée à l'ancienne adresse parlementaire de l'abbé Pierre, qui fut député de Meurthe-et-Moselle de 1945 à 1951. "La parole des victimes, femmes et enfants, doit être prioritairement entendue, respectée et soutenue", explique la municipalité.

L'historien Mathieu da Vinha rappelle dans le même article qu'on parle, avec ces accusations, de faits punis par la loi à l'époque : "en dépit de l'action de l'abbé Pierre en faveur des plus pauvres et des mal-logés, très clairement, ce seul critère juridique conduit à retirer son nom de l'espace public".

En France 150 voies ou lieux-dits sont nommés Abbé-Pierre ou Henri Grouès (son nom de naissance), selon un décompte de l'AFP à partir de la base nationale des adresses. Mais le nombre risque de diminuer. Une mesure "très sage", car "le nom de l'abbé Pierre est sali et ne peut plus être proposé comme modèle", estime Véronique Fayet, ancienne présidente du Secours catholique, dans La Croix mercredi.

Dans la banlieue de Pau, le village Emmaüs Lescar souhaite lui retirer une sculpture de six mètres de haut représentant un visage stylisé d'Henri Grouès, à l'entrée de la communauté, et enlever en interne les représentations de l'abbé Pierre. "On ne peut pas cautionner les souffrances qu'il a infligées aux femmes et aux enfants", a expliqué à la République des Pyrénées Germain Sarhy, le fondateur du site.

À Hédé-Bazouges (Ile-et-Vilaine) c'est l'école primaire qui va changer de nom. "J'en avais parlé avec la direction diocésaine fin août. Après les dernières révélations, il n'y a plus à s'interroger", explique à l'AFP la cheffe d'établissement Florina Loisel, qui assure que les parents, actuellement mis au courant, accueillent positivement cette décision.

Même démarche au lycée privé Abbé-Pierre de Tinténiac (Ille-et-Vilaine): "ça ne faisait pas l'ombre d'un doute", affirme le chef d'établissement Raphaël Gouablin.

À Cysoing (Nord), on réfléchit à renommer une salle communale. "C'est un crève-coeur, mais aujourd'hui, on pense surtout aux victimes", affirme à l'AFP le maire Benjamin Dumortier. "Imaginez, vous louez une salle, et elle se nomme Abbé Pierre alors que vous êtes une victime ? Ça peut être problématique...".