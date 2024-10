Sur les murs de Lille, des portraits de Gisèle Pelicot, devenue héroïne féministe

Il ne lui faut que quelques minutes pour coller dans la rue ces portraits grandeur quasi nature, au crayon et en couleur.

Celui de la victime des viols de Mazan, cape bleue et pantalon vert, est collé dans plusieurs rues lilloises et parisiennes, accompagné d'un cartel: "Mme Gisèle P., gardienne de rue (...) comment renforcer la place des femmes".

Dans son petit atelier lillois, un premier étage lumineux, l'artiste féministe, diplômée des Beaux-Arts de Bourges, photographie ses modèles, les dessine et les peint. Imprimées et collées, ces femmes reconquièrent la ville, venant "briser le silence" et "meubler les +no girl's land+, ces endroits où il y a peu de femmes le soir".

Son premier portrait est celui d'une jeune brune, veste à capuche, regard sur la défensive, collé à l'angle d'une rue, sur le mur d'un café d'un quartier populaire de Lille. "Elle est l'image d'une femme ordinaire qui a subi des violences", et devient "une gardienne de l'espace public", explique la trentenaire originaire de banlieue parisienne, cheveux longs attachés, grands yeux bleus.