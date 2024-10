Taxe poids lourds: l'Alsace passe la vitesse supérieure

Partager:

Les élus de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) ont approuvé lundi à l'unanimité le principe d'une taxe poids lourds visant à diminuer le trafic de transit et la pollution mais qui hérisse les acteurs économiques régionaux. La CEA, né en 2021 de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et qui a récupéré à cette occasion la gestion des routes et autoroutes non concédées sur son territoire, souhaite imposer à partir de 2027 une taxe, baptisée "R-Pass", de 0,15 euro par kilomètre pour les camions de plus de 3,5 tonnes circulant sur l'axe nord-sud (A35 et A36) et sur deux autres routes reliant cet axe à l'Allemagne.

La collectivité veut ainsi améliorer "la fluidité et la sécurité" de la circulation, réduire "la pollution atmosphérique et sonore", limiter la dégradation des routes et "rééquilibrer le trafic de transit entre l'Allemagne et la France". Car de l'autre côté du Rhin, les autorités allemandes ont mis en place dès 2005 une taxe, portée à 0,34 euro/kilomètre en janvier 2024. - "Aspirateur à camions" - Cette hausse de la taxe allemande a provoqué une augmentation de trafic "de près de 20% les six premiers mois" et de "30%" en août et septembre sur le réseau autoroutier nord-sud alsacien, a exposé le président de la CEA, Frédéric Bierry, lors d'une séance plénière à Colmar (Haut-Rhin).