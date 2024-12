Un documentaire sur la longue traque d'un pédocriminel diffusé ce soir sur YouTube: pourquoi l'influenceur Ludoc l'a-t-il réalisé?

Le YouTubeur comprend très vite qu'il a affaire à un pédocriminel, qui pose des actes choquants. "Il était très direct, il me demande si j'ai déjà eu une relation sexuelle, et à partir de là, comme je lui réponds que non, il va me proposer de me rencontrer pour me montrer comment ça marche. Et ensuite, le plus violent, c'est quand il va mettre sa webcam et qu'il va être nu en se masturbant", explique Ludoc dans son documentaire.

Pendant 4 jours, Ludoc va continuer d'échanger avec cet homme sans le provoquer, il veut réunir un maximum de preuves. Il finira par trouver l'adresse de ce Pascal. Le YouTubeur va alors présenter un dossier complet à la brigade des mineurs.

La justice va finalement pouvoir arrêter l'homme après 4 années de travail et de longues procédures. C'est ce travail des équipes de police et judiciaires qui est montré dans le documentaire.