Un enfant de cinq ans gravement blessé par deux balles à la tête lors d'une course-poursuite à Rennes

L'enfant "se trouvait dans la voiture de son père qui venait du quartier de Maurepas (à Rennes, NDLR) où avaient eu lieu (samedi matin) des tirs d'arme à feu en rafale et où avait été vu circuler un groupe d'hommes cagoulés dont l'un était porteur d'une arme à feu de type fusil-mitrailleur", a-t-il ajouté.

"Un enfant de 5 ans a été victime d'un tir d'arme à feu (...) et a été touché par deux projectiles à la tête" à Pacé, au nord-ouest de Rennes, a indiqué dimanche le procureur de la République de Rennes adjoint, Jean-Marie Blin. "Il est actuellement hospitalisé et le pronostic vital est engagé", a-t-il déclaré dans un communiqué, confirmant des informations du quotidien régional Ouest-France.



"La gangrène du narcotrafic"

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé sur X (ex-Twitter) qu'il avait demandé l'envoi de la CRS 82 "pour protéger les habitants des narcoracailles qui contrôlent ce quartier" du nord de Rennes. "Cette nuit, un enfant de 5 ans a reçu une balle dans la tête dans une fusillade liée au trafic de drogue à Maurepas près de Rennes, 5 ans...", a réagi le ministre. "La gangrène du narcotrafic est en train de pourrir des quartiers entiers, partout sur le territoire. La guerre que nous devons mener doit être totale."



Selon une source proche du dossier, le père de l'enfant est bien connu des services de justice pour trafic de drogue. L'homme emmenait l'enfant "chez sa mère qui demeure à Vezin-le-Coquet", près de Rennes. Il a déclaré "avoir été poursuivi par un véhicule et avoir fait demi-tour à hauteur de Pacé", selon le magistrat. "Il aurait senti une secousse avant de découvrir son enfant blessé", a précisé M. Blin. D'après une source policière, le père est âgé de 29 ans et conduisait une Opel Astra rouge.



Fusillade en plein jour



Les tirs sur son véhicule ont eu lieu au niveau du rond-point du Ponant, à Pacé. Quatre douilles de munitions de calibre 7.62 ont été découvertes sur place par les enquêteurs, selon la même source, qui précise que l'enfant a été blessé à la tête et à la joue. "Vers 22h40, j'ai entendu des voitures, des gros freinages de voitures", a expliqué Enora, 18 ans. "En descendant les poubelles, j'ai vu deux voitures, une voiture rouge et une voiture de gendarmes" et une quarantaine de gendarmes sur place selon elle.