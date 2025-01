Un jeune de 14 ans perd la vie après un coup de couteau: il a refusé de donné son téléphone à ses agresseurs… également mineurs

Un adolescent de 14 ans a été mortellement poignardé vendredi à Paris après avoir refusé de remettre son portable à deux mineurs de 16 et 17 ans qui ont été placés en garde à vue, a indiqué samedi le parquet.

"Alors que le jeune garçon (né en février 2010) sortait de son entraînement de foot peu avant 20h, deux personnes ont réclamé son téléphone", a relaté la même source. En réponse à son refus, un violent coup de couteau lui a été porté à l'épaule, ont précisé une source policière et le parquet.

"Son ami a effectué les gestes de premiers secours et permis d'identifier les agresseurs", a ajouté le parquet. Deux mineurs, nés en mai 2007 et août 2008, demeurant dans le XIVe arrondissement, ont été interpellés et placés en garde à vue.