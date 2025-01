Doigt coupé, rançon...: le cofondateur d'une entreprise de cryptomonnaies enlevé puis libéré par le GIGN en France

Vous ne connaissez probablement la ville de Vierzon que par la citation qu'en fait Jacques Brel dans sa chanson Vesoul. "T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon, t'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Chauffe Marcel!"

230 gendarmes mobilisés

Mardi à l'aube, David Balland et sa compagne sont enlevés à leur domicile de Vierzon et immédiatement séparés. Les malfaiteurs contactent alors Eric Larchevêque, un autre cofondateur de Ledger, pour réclamer une rançon de plusieurs millions en cryptomonnaies. Ils ne plaisantent pas et jouagent une vidéo qui montre qu'ils ont coupé un doigt à David Balland. La justice est prévenue et mobilise de grands moyens: 230 gendarmes, dont le GIGN.

Comme dans les films, un négociateur entre en contact avec les ravisseurs et une partie de la rançon est versée. Mais pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Très rapidement, les investigations et une première interpellation permettent d'identifier le lieu où est séquestré David Balland, à Châteauroux.

Le GIGN intervient mercredi, interpelle deux personnes et libère David Balland. Ils arrêtent dans la nuit un quatrième suspect. Jeudi, les gendarmes découvrent la compagne de David Balland ligotée dans un véhicule à Étampes, en région parisienne. Six autres ravisseurs sont alors capturés.

En tout, dix personnes, neuf hommes et une femme, ont été placés en garde à vue. Ils sont pour la plupart déjà connus des services de police pour des faits de droit commun, mais pas pour de la criminalité organisée. Jeunes, entre 20 et 40 ans, ils sont comme leurs victimes de la génération Bitcoin. Désormais, les braquages ne se feront plus dans les bijouteries de la place Vendôme, à Paris, mais en province, à Vierzon, ou peut-être à Vesoul.