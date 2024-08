Un magasin Camaïeu inauguré en grande pompe à Lille, deux ans après la liquidation

Au total, 100 personnes ont été recrutées, dont dix anciens de Camaïeu, pour 12 boutiques en France et en Belgique (Bruxelles). Le magasin d'Euralille, avec ses 1.200 m2, est le plus grand qu'ait jamais eu le groupe, qui veut ainsi passer aux "standards internationaux".

Avec son nouveau logo "be camaïeu", placardé à l'entrée du centre commercial Euralille mercredi matin à l'occasion de l'inauguration, Célio se dote ainsi d'une ligne femme, notamment destinée à être vendue dans des magasins Célio agrandis.

Autrefois fleuron du prêt-à-porter féminin en France, Camaïeu, secoué par la crise sanitaire et une coûteuse cyberattaque, avait été placé en liquidation judiciaire en septembre 2022, deux ans après sa reprise par l'homme d'affaires Michel Ohayon.

La fermeture soudaine de plus de 500 magasins avait laissé sur le carreau plus de 2.000 personnes, suscitant l'émoi du monde de la mode et de la politique.

En décembre 2022, Celio avait racheté aux enchères la marque Camaïeu pour 1,8 million d'euros, sans reprendre ni le personnel ni les locaux de l'entreprise.