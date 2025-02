"Un sobriquet raciste et sexiste": la justice ordonne à la ville de Biarritz de débaptiser un de ses quartiers

La cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné jeudi à la ville de Biarritz de débaptiser son quartier de "La Négresse", "un sobriquet raciste et sexiste" selon l'association Mémoires et Partages qui l'avait saisie.

L'association bordelaise Mémoires et Partages, qui promeut le travail de mémoire sur la colonisation et l'esclavage, avait demandé à la maire Maider Arosteguy d'abroger deux délibérations de 1861 et 1986 ayant baptisé du nom "La Négresse" un quartier et une rue de la ville.

L'élue ayant refusé, l'association avait saisi le tribunal administratif de Pau qui avait également rejeté son recours par un jugement du 21 décembre 2023. Elle avait ensuite fait appel de cette décision.

"En conséquence, la cour annule la décision attaquée et enjoint à la maire de la commune de Biarritz de saisir, dans un délai de trois mois, le conseil municipal, seul compétent pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune, pour qu'il procède à l'abrogation des délibérations" en question, précise l'instance judiciaire.

A l'audience, le 16 janvier la rapporteure publique, dont l'avis est généralement suivi, avait estimé que "l'évolution sémantique" du mot lui confère aujourd'hui une "connotation insultante" pouvant "porter atteinte à la dignité humaine".