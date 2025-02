"Ma plus belle histoire d’amour a débuté": une ancienne Miss France enceinte de son premier enfant

Mais c’est finalement Karim, un homme d’affaires déjà père de six enfants, qui a conquis son cœur. Les amoureux se sont dit "oui" en juillet 2024, et s’apprêtent désormais à accueillir leur premier enfant ensemble.

C’est avec une immense joie que Malika Ménard a révélé sa grossesse à ses abonnés. "Je dois vous partager un grand secret. Enfin un secret qui est encore petit mais qui est très précieux et que je chéris très fort : depuis plusieurs mois maintenant, un miracle a pris vie à l’intérieur de mon corps et ma plus belle histoire d’amour a débuté", a-t-elle écrit sur Instagram. Pour accompagner ses mots, l’ex-Miss France a dévoilé une photo touchante de son baby-bump, symbolisant cette nouvelle étape de sa vie.

Après son règne en tant que Miss France, Malika Ménard s’est tournée vers les médias. Passionnée par le journalisme, elle a multiplié les expériences sur France 3, Paris Première, NRJ12 ou encore M Radio. Désormais, c’est une tout autre aventure qui attend Malika Ménard : celle de la maternité. Une belle nouvelle qui a été saluée par de nombreux fans et amis, impatients de voir l’ancienne Miss dans son nouveau rôle de maman.