Une étudiante de 19 ans violée et assassinée en France par un homme sous OQTF: le monde politique français réagit

Une enquête pour viol et homicide a été ouverte à Paris après le meurtre de la jeune étudiante Philippine, dont le suspect, interpellé mardi en Suisse, est un Marocain visé par une obligation de quitter le territoire.

Le fait que le suspect, âgé de 22 ans et déjà condamné pour viol, soit en instance d'expulsion a suscité de vives réactions, en particulier à l'extrême droite. Ce "crime est abominable", a dénoncé le nouveau ministre de l'Intérieur dans un communiqué. Plusieurs responsables politiques, de droite comme de gauche, avaient mis en cause mardi "la chaîne pénale et administrative".

"C'est à nous, responsables publics, de refuser la fatalité et de faire évoluer notre arsenal juridique, pour protéger les Français", ajoute le ministre, après l'interpellation de Taha O. condamné par le passé pour viol et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).