Une nouvelle application redonne vie à l'histoire de Gand grâce à la réalité augmentée

La ville de Gand lance, en partenariat avec Proximus, une nouvelle application. Intitulée "Lens On Ghent", elle permettra aux curieuses et curieux de remonter le temps et de découvrir, grâce à la réalité augmentée (RA), le visage médiéval de trois sites emblématiques de la cité des comtes.

Les yeux rivés tantôt sur les lieux actuels, tantôt sur l'écran de leur smartphone, les visiteurs pourront distinguer des navires marchands amarrés aux Graslei et Korenlei (quai aux Herbes et quai aux Grains). Ils pourront également découvrir un hôpital au-delà des murs de la salle de concert de la Bijloke, ou encore un majestueux palais derrière la porte voûtée du "Prinsenhof".

"Lens On Ghent" propose une balade interactive de 13 kilomètres dans la ville et un audioguide afin de dévoiler les secrets de la cité aux férus d'histoire. Les utilisateurs pourront personnaliser l'itinéraire à leur guise et choisir différentes boucles. Les promenades pourront notamment mener au Quartier des Arts et au port de plaisance Portus Ganda.