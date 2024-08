Védrines, l'homme qui grimpa le K2 le plus vite en "sachant aller lentement"

Celui qui est à 32 ans l'un des plus grands alpinistes français l'affirme à l'AFP: "ce ne sont pas les records en eux-mêmes qui m'intéressent, ce sont les liens que je crée avec certaines montagnes et notamment le K2".

Pour le Français Benjamin Védrines qui vient de réaliser l'ascension la plus rapide du K2, le deuxième plus haut sommet du monde, chaque seconde compte. Mais le nombre de records qu'il a décrochés lui importe peu.

Ce sommet, l'un des cinq dépassant les 8.000 mètres au Pakistan, "a fasciné beaucoup de nations, beaucoup d'alpinistes, et m'a fasciné dès lors que je l'ai vu", raconte-t-il, évoquant "une ambiance un peu mystique propre au K2".

Manzoor BALTI

Pourtant, en 2022, il a failli y perdre la vie, à 8.400 mètres d'altitude - à environ 200 mètres du sommet de 8.611 mètres, considéré comme le plus dangereux de la planète.

Il n'avait plus assez d'oxygène pour avancer et, comme à chaque fois, il était parti en style alpin, c'est-à-dire sans oxygène et avec l'équipement le plus léger possible.