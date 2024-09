Vie chère en outre-mer: l'octroi de mer, taxe critiquée mais incontournable

Ed JONES

La Martinique est en proie depuis début septembre à une large mobilisation contre la vie chère. Au coeur des critiques, l'octroi de mer est une taxe sur les biens importés devenue indispensable au financement des collectivités locales ultramarines, et dont l'impact sur les prix existe mais reste mesuré.

- Un impôt complexe -

Perçu dès 1670 en Martinique, l'octroi de mer est l'un des plus vieux systèmes d'imposition de France. Dans sa forme moderne, c'est une taxe sur les biens importés -- y compris de l'Hexagone -- spécifique aux cinq départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et la Réunion).