Viva for Life a permis de récolter plus de 8,4 millions d'euros

La 11e édition de Viva for Life, opération de la RTBF en faveur d'associations qui luttent contre la pauvreté infantile, a permis de récolter 8.466.888 euros. L'action s'est terminé samedi aux alentours de 20h40, lorsque les animateurs Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Walid sont sortis du cube, studio d'enregistrement installé Place des 3 Fers à Bertrix, où le trio s'est relayé depuis le 17 décembre pour un direct radio de 144 heures.

Tout au long de la semaine, des activités et défis ont été organisés en Wallonie et à Bruxelles au profit de l'opération, dont les précédentes éditions ont permis de financer 1.103 projets et 305 associations.

En 2022, Viva for Life avait déjà permis de récolter plus de 8 millions d'euros.