Accord Colombie-Venezuela sur la recherche de disparus à leur frontière

Les ministres des Affaires étrangères de Colombie, Alvaro Leyva Duran, et du Venezuela, Yvan Gil, ont signé vendredi un accord de coopération pour rechercher les disparus à leur frontière commune, repaire des décennies durant de narcotrafiquants, guérillas et paramilitaires.

Cet accord "permettra d'établir les mécanismes les plus adéquats pour réaliser la recherche, la récupération et l'identification des restes humains en territoire vénézuélien", a déclaré le ministre colombien dans un communiqué.

Les deux pays se partagent 2.219 km de frontière, une région où ont sévissent les narcotrafiquants, les guérillas et les paramilitaires durant les six décennies de conflit armé en Colombie qui ont fait des milliers de victimes et disparus.