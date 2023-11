Allemagne: perquisitions en Bavière ciblant la diffusion de contenus antisémites

Les perquisitions, qui n'ont pas conduit à des interpellations, se sont tenues dans le cadre d'une journée d'action contre l'antisémitisme visant à montrer que l'incitation à la haine contre les juifs "n'est pas une infraction mineure" et "à dissuader des agitateurs potentiels", a expliqué le ministre de l'Intérieur bavarois Joachim Hermann.

Les suspects, âgés de 18 à 62 ans, sont soupçonnés d'avoir diffusé en ligne des contenus antisémites, entraînant l'ouverture d'une enquête pour "incitation à la haine, d'approbation d'actes criminels et d'utilisation de symboles contraires à la Constitution" sur internet et sur les réseaux sociaux, ont précisé la police judiciaire et le parquet général de Munich.