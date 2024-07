Amnesty international exhorte Cuba à libérer les manifestants du 11 juillet 2021

Amnesty International appelle également le gouvernement cubain à libérer "les prisonniers d'opinion José Daniel Ferrer Garcia, leader de l'opposition, les artistes Luis Manuel Otero Alcantara et Maykel Osorbo, les prêtres yorubas Loreto Hernandez Garcia et Donaida Pérez Paseiro, ainsi que le professeur Pedro Albert".

Amnesty International "exhorte Cuba à libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique", a déclaré l'organisation dans un communiqué publié sur son site Internet.

Selon les chiffres officiels, quelque 500 Cubains ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison pour leur participation aux manifestations historiques les 11 et 12 juillet 2021, pour réclamer plus de libertés et de meilleures conditions de vie.

Plusieurs organisations de défense des droits humains et l'ambassade des États-Unis dénombrent jusqu'à 1.000 prisonniers politiques sur l'île.

Quelques manifestants condamnés ont récemment été libérés après avoir purgé leur peine.