Après le Japon, Washington affiche son soutien aux Philippines

Francis R. MALASIG

Cela se veut une démonstration forte de soutien: au lendemain du Japon, les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Antony Blinken et Lloyd Austin, se trouvent à Manille mardi pour y réaffirmer le soutien des Etats-Unis, notamment face à la Chine.

Les discussions conjointes avec leurs homologues philippins, Enrique Manalo et Gilberto Teodoro, "dites 2+2", doivent permettre de consolider les relations de défense entre les Etats-Unis et les Philippines, et rappeler le soutien "indéfectible" des Etats-Unis face aux activités "déstabilisatrices" de Pékin en mer de Chine méridionale et au-delà.