Asie du Sud-Est : en manque de solutions, l'Asean demande des "actions concrètes" pour la Birmanie

Ce bloc de dix pays, souvent décrit comme un forum de discussions sans réel pouvoir, où les principes de non-ingérence et de consensus priment sur l'efficacité, essaye en vain de négocier une sortie de crise depuis trois ans.

Le conflit en Birmanie, qui a provoqué la mort de plus de 5.300 civils et le déplacement de plus de 3,3 millions de personnes, selon l'ONU, constitue l'un des plus grands défis que l'association ait eu à affronter depuis sa création en 1967.

L'Asean a bien établi une feuille de route de retour à la paix, dite "en cinq points" mais le texte est resté lettre morte auprès de la junte, engagée dans des combats toujours plus violents avec des rébellions issues de l'opposition politique et de minorités ethniques.