Attaque au marteau dans une université à Tokyo: au moins 8 blessés

Selon l'agence Jiji Press et d'autres médias, une étudiante d'une vingtaine d'années a été arrêtée en lien avec cette attaque. Sollicitée par l'AFP, la police n'était pas en mesure de confirmer immédiatement ces détails.

Des images diffusées en direct par NHK montraient une longue file de véhicules d'urgence et d'ambulances, les gyrophares allumés se dirigeant vers le site universitaire, situé dans le quartier de Machida.

Un collégien est décédé après avoir été poignardé en décembre, et un autre a été blessé la semaine dernière dans un restaurant McDonald's du sud-ouest du Japon, une agression pour laquelle un homme a ensuite été arrêté.

En 2019, deux personnes, dont une écolière, avaient été poignardées et tuées, et plus d'une douzaine blessées, dans la ville de Kawasaki lors d'une attaque perpétrée par un agresseur ciblant des enfants alors qu'ils attendaient un bus. L'homme de 51 ans s'était ensuite donné la mort en se frappant au cou.