Au Canada, les Premières nations dénoncent l'échec de la lutte contre les violences faites aux femmes autochtones

"C'est difficile de voir de tels résultats aujourd'hui", a déclaré Cindy Woodhouse Nepinak, lors d'une conférence de presse à Ottawa, ajoutant que pour la majorité des demandes, "peu, voire aucun progrès" n'a été observé.

"Cet échec n'est pas acceptable pour notre peuple. J'espère qu'il ne l'est pas non plus pour les autres Canadiens", a-t-elle souligné, appelant à "plus de volonté politique".

En 2019, après deux années d'enquête, une commission nationale a qualifié de "génocide" les milliers de meurtres et disparitions de femmes membres des Premières Nations (Dene, Mohawks, Ojibway, Cris et Algonquins...) au Canada.